(Aggiornato alle 16.50) - Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) aveva assunto la direzione delle indagini per l’omicidio di un portoghese di 29 anni avvenuto sabato sera a Morges, nel canton Vaud, perché si sospettava che il caso fosse legato al terrorismo. Il presunto assassino ha ora confessato il crimine, riporta la RTS. Secondo la tv romanda, l’uomo - un 27.enne già coinvolto come imputato in un procedimento penale condotto dal MPC e persona nota al Servizio delle attività informative della Confederazione dal 2017 - avrebbe agito per «vendetta contro lo Stato svizzero e per vendicare il Profeta». Si tratterebbe dunque di un atto di terrorismo, come già ipotizzava il Ministero pubblico della Confederazione (MPC).