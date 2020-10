Un cadavere è stato rinvenuto in un edificio nel centro di Interlaken (BE). La polizia cantonale parte dal presupposto che si sia trattato di un atto violento.

Secondo un comunicato pubblicato in serata dalle forze dell’ordine, la vittima presenta segni di grande violenza perpetrata con un corpo contundente. Per gli accertamenti è stato incaricato l’istituto di medicina legale dell’Università di Berna.

La polizia ha diversi indizi sull’identità della vittima, ma un’identificazione formale non è ancora avvenuta. Indagini sono in corso per chiarire i retroscena dell’episodio. Si cercano testimoni.