Lo scorso 18 dicembre, il Consiglio federale aveva imposto la chiusura per un mese per i ristoranti e le strutture per il tempo libero, lo sport e la cultura. Tutti i negozi, ad eccezione delle panetterie e delle farmacie, devono inoltre abbassare la saracinesca durante i giorni festivi. Eccezioni erano previste per i cantoni con una evoluzione epidemiologica favorevole, ossia con un tasso «Re» inferiore a 1 (e inferiore a 0,9 dal 5 gennaio).