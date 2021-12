In Svizzera il numero di incidenti stradali gravi dovuti all’alcol è aumentato nel 2020 rispetto all’anno precedente: secondo i dati, provenienti dal portale federale map.geo.admin.ch, questi sono infatti passati da 0,44 ogni 10.000 abitanti nel 2019 a 0,47 nel 2020. Lo indica oggi il Touring Club Svizzero (TCS), sottolineando che il cantone in testa a livello nazionale è Ginevra. Il Ticino segna un calo, ma resta tuttavia al di sopra della media svizzera, mentre il migliore è Neuchâtel.

Con 1,01 incidenti ogni 10.000 abitanti nel 2020, Ginevra continua a essere il cantone in cui si verifica il maggior numero di incidenti stradali gravi legati all’alcol. Il cantone è in testa alla classifica dal 2017: in quell’anno se ne erano registrati 0,76 ogni 10.000 abitanti, diventati poi 0,81 e 1,00 nei due anni successivi, sottolinea il TCS. Quest’ultimo per incidente grave intende un incidente in cui vengono gravemente ferite una o due persone.