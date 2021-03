Il numero di studenti nel 2020/2021 è aumentato rispetto all’anno precedente complessivamente del 5% a 164’575 in tutte le università svizzere. E questo nonostante, in tempi di coronavirus, molti di loro non possano permettersi un alloggio a causa della mancanza di posti di lavoro a tempo parziale. L’incremento più marcato è stato segnato dall’Università della Svizzera italiana (USI). Aumenti superiori alla media sono stati registrati dagli studenti stranieri.