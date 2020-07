Il mercato fotovoltaico in Svizzera nel 2019 è cresciuto del 20%, o di 332 Megawatt. I nuovi pannelli solari installati coprono una superficie pari a 310 campi da calcio. In totale, vengono forniti 2,5 Gigawatt, pari al 3,8% del fabbisogno.

In questa maniera la quota di mercato dell’energia solare è aumentata di 0,4 punti percentuali, si legge in un comunicato odierno dell’organizzazione di settore Swissolar. Per raggiungere gli obiettivi della Confederazione in vista del 2050, bisognerà aumentare di 20 volte gli impianti fotovoltaici presenti in Svizzera.