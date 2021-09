Nell’agosto 2021 sono state presentate in Svizzera 1.556 domande d’asilo, ossia 184 in più che nel mese precedente (+13,4%). Rispetto all’agosto 2020, il numero di domande è aumentato di 581 unità. I principali Paesi di provenienza sono stati l’Afghanistan e la Turchia.

I principali Paesi di provenienza dei richiedenti l’asilo giunti in Svizzera nel mese di giugno sono stati l’Afghanistan (330 domande, 42 in più che in luglio), la Turchia (321 domande; +43), l’Eritrea (227 domande; +78), la Siria (100 domande; +12) e l’Algeria (75 domande; -17).

Delle 1.556 domande d’asilo presentate nel mese di agosto, 1106 erano domande primarie (luglio 2021: 1000 domande primarie). Nel mese di agosto i sei principali Paesi di provenienza per quanto riguarda le domande primarie sono stati l’Afghanistan (314, +49), la Turchia (256, +64), l’Algeria (72, -19), il Marocco (56, +8), la Georgia (44, +6) e la Siria

(41, -4).

Le persone che presentano una domanda d’asilo primaria lo fanno indipendentemente da altre persone che hanno già chiesto protezione. Una domanda secondaria, viceversa, interviene successivamente a una domanda d’asilo già registrata (p.es. in caso di nascita, ricongiungimento familiare o domanda d’asilo multipla).

Nell’agosto 2021 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha liquidato in prima istanza 1.225 domande d’asilo, di cui 266 con una decisione di non entrata nel merito (in 211 casi in virtù dell’Accordo di Dublino), 440 con la concessione dell’asilo e 287 con l’ammissione provvisoria. Il numero di casi in giacenza in prima istanza è aumentato di 383 unità rispetto al mese di luglio, attestandosi a 3.590.

Sempre in agosto, 252 persone hanno lasciato la Svizzera sotto il controllo delle autorità o sono state rimpatriate o trasferite in uno Stato terzo. La Svizzera ha chiesto ad altri Stati Dublino la presa in carico di 392 richiedenti l’asilo. 96 persone sono state trasferite nello Stato Dublino competente. Dal canto suo, la Svizzera ha ricevuto 218 domande di presa in carico Dublino. 30 persone sono state trasferite in Svizzera.

Programma di reinsediamento

Nell’agosto 2021 la Svizzera ha evacuato dall’Afghanistan 219 dipendenti locali della DSC con le loro famiglie. Queste persone sono state computate sul contingente riservato al reinsediamento e sono state alloggiate a titolo temporaneo nei centri federali d’asilo. Il Consiglio federale si pronuncia ogni due anni in merito a un programma di reinsediamento. Per il biennio 2022-2023 ha deciso di accogliere un massimo di 1.600 rifugiati bisognosi di particolare protezione che si trovano in una situazione precaria nei Paesi di prima accoglienza. Il programma 2022-2023 comprende inoltre un contingente di massimo 300 rifugiati che non è possibile accogliere nel quadro del programma in corso a causa dei ritardi dovuti alla pandemia.

