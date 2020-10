Anche nel Cantone dei Grigioni i valori relativi al coronavirus sono di nuovo in aumento. Per questo motivo, l’Ufficio della sanità pubblica è nuovamente supportato dallo Stato Maggiore di Condotta.

A tutt’oggi nei Grigioni sono 739 le persone poste in quarantena grazie al tracciamento dei contatti (Contact tracing). Altre 479 sono finite in quarantena dopo aver fatto rientro sul territorio cantonale. Peyer giudica la «situazione molto grave» e sostiene che il 20-30 percento delle persone messe in quarantena dal Team del Contact Tracing risultano poi infette dal virus.