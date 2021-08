SVIZZERA

Le entrate del Preventivo 2022 sono stimate in 78,6 miliardi, in crescita del 3,3% (imposta federale diretta), le spese sono stimate in flessione del 4,8% a 78 miliardi – L’eccedenza di finanziamento di 600 milioni sarà utilizzata per ridurre il debito contratto con le uscite straordinarie imputabili alla pandemia