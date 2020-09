In 7 cantoni (BL, JU, LU, NW, TG, TI, VS) l’incremento sarà superiore all’1%, nove cantoni (AG, AI, AR, BS, NE, OW, SH, SZ, ZH) saranno in pareggio o avranno una diminuzione dei costi e negli altri 10 l’aumento sarà fra lo 0 e l’1% (BE, FR, GE, GL, GR, SG, SO, UR, VD, ZG). Il premio medio degli adulti (375,40 franchi) e quello dei giovani adulti (265,60 franchi) subirà un aumento dello 0,4 per cento rispetto all’anno scorso. Quello dei minorenni sarà abbassato dello 0,1 per cento e ammonterà a 99,70 franchi.