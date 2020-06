Nel 2019 le spese per le prestazioni complementari hanno raggiunto i 5,2 miliardi di franchi, in aumento del 3,1% rispetto all’anno precedente. In totale, fra AVS e AI, i beneficiari sono stati 337.000, ovvero un incremento del 2,7%.

I dati relativi all’anno scorso sono stati forniti oggi dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Le prestazioni complementari (PC) sono a carico di Confederazione e Cantoni e vengono versate a cittadini il cui reddito non riesce a coprire il minimo vitale. Nel 2019 le hanno ricevute circa il 17% dei pensionati e degli invalidi.

Per quanto riguarda l’AVS, la crescita del 3,1% (da 209’200 a 215’800) del numero di beneficiari è imputabile principalmente all’aumento degli effettivi fra i pensionati. Tenendo conto dell’evoluzione demografica, il tasso di PC per questa categoria resta comunque stabile al 12,7%. Il sostegno economico è in particolare importante per gli anziani che vivono in una casa di riposo.

Per quel che concerne invece l’AI, a godere di una PC a dicembre 2019 erano in 117’500, un balzo di circa il 2% rispetto al 2018. Ciò rappresenta una quota fra gli invalidi del 48,5%. Gli aiuti arrivano soprattutto ai giovani, che hanno lavorato poco o niente e quindi dispongono di piccole rendite dell’AI e del secondo pilastro.

Dei 5,2 miliardi totali, i contributi alle PC per l’AVS ammontano a 3,1 miliardi (+3,4%), quelli per l’AI a 2,1 miliardi (+2,6%). La Confederazione si assume il 30% delle spese, mentre il resto è versato dai Cantoni.

Il ricorso alle PC è piuttosto eterogeneo sul territorio. Il Ticino rientra fra i Cantoni dove il tasso di prestazioni sul totale di beneficiari di rendite vecchiaia, i soli presi in considerazione dall’UFAS per un confronto tra le varie regioni svizzere, è più alto, dal 15 al 20%. Rientrano in questa fascia anche Friburgo, Vaud, Neuchâtel, Giura e Basilea Città.

La maggior parte dei Cantoni della Svizzera tedesca si situano invece nella categoria fra il 9 e l’11% o in quella fra l’11 e il 15%. I Grigioni fanno dal canto loro parte di quella più bassa (7-9%).

©CdT.ch - Riproduzione riservata