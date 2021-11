I cittadini australiani potranno entrare in Svizzera senza alcun visto a partire dal 1. gennaio 2022. Lo riferisce la Segreteria di Stato della migrazione (SEM). La pertinente ordinanza è stata modificata in tal senso.

Attualmente ai cittadini australiani occorre un visto per entrare in Svizzera al fine di effettuare un breve soggiorno con attività lucrativa o un soggiorno di durata superiore a 90 giorni. Dal 1. gennaio 2022, non sarà più necessario il visto a prescindere dallo scopo e dalla durata del loro soggiorno.

Rimangono peraltro applicabili le condizioni d’entrata stabilite nella legislazione svizzera e nella normativa di Schengen, come l’obbligo di disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno. Inoltre i cittadini australiani continuano a essere assoggettati alle disposizioni relative al soggiorno degli stranieri in Svizzera. Hanno così bisogno di un permesso se vogliono restare in Svizzera più di tre mesi o intendono esercitare un’attività lucrativa sul territorio svizzero. Tale autorizzazione va richiesta prima dell’entrata in Svizzera all’autorità competente del luogo di residenza o lavoro previsto.