I correttivi proposti dal Consiglio federale nell’ambito del ritiro delle patenti di guida non convincono i Cantoni. Fatta eccezione per il Ticino e per Argovia, infatti, la maggioranza dei Governi ha risposto negativamente alla consultazione di Berna, che nel suo rapporto esplicativo ha previsto tre novità di rilievo. In primo luogo, secondo il Consiglio federale l’autorità cantonale in futuro dovrà poter autorizzare i conducenti professionisti a guidare «nell’esercizio della propria attività lavorativa» anche durante il periodo di revoca, ma solo nei casi di infrazione lieve e se la patente non è stata sospesa più di una volta nei cinque anni precedenti. E questo perché, scrive Berna, «spesso la categoria professionale rischia, oltre alla patente, anche il posto di lavoro». Un punto, questo, su cui il Consiglio di Stato - a differenza degli altri Cantoni - si è detto d’accordo, pur con qualche precisazione. Secondo il Governo ticinese, infatti, la modifica proposta «presenta anche aspetti problematici legati in particolare a possibili abusi concernenti orari e tragitti autorizzati». Di conseguenza, «per disincentivare comportamenti non corretti», l’Esecutivo ticinese chiede che «vengano esplicitamente previste adeguate sanzioni per infrazioni di questo tipo».

Paletti stretti sull’anonimato

Parere positivo anche sulla seconda novità prevista dal rapporto del Consiglio federale, che ha previsto paletti più stretti per le segnalazioni sull’idoneità alla guida di un’altra persona. Attualmente, l’autorità cantonale garantisce al segnalante che lo richiede la riservatezza. In futuro, invece, l’anonimato sarà garantito solo se il segnalante sarà in grado di giustificare un interesse da tutelare. E questo per evitare che «si abusi di questo utile strumento», con segnalazioni fatte «per cattive intenzioni personali». Secondo il Consiglio di Stato, «il nuovo testo rappresenta un chiaro miglioramento rispetto alla situazione attuale».

Dieci giorni di tempo

Responso negativo, invece, sulla terza e ultima modifica di rilievo avanzata da Berna. In futuro, l’autorità competente avrà a disposizione dieci giorni lavorativi dal momento del ritiro della patente per decidere se sospenderla in via preventiva. Se non è in grado di farlo nei tempi stabiliti, dovrà restituire il documento e potrà procedere solo quando sarà in possesso di indizi sufficienti per dubitare dell’idoneità alla guida. Su richiesta del titolare della licenza, inoltre, l’autorità cantonale dovrà rivalutare il provvedimento ogni tre mesi. Secondo il Governo ticinese, però, se da un lato questa decisione «ha un notevole impatto sulla sfera dei diritti della persona interessata, allo stesso tempo è molto importante per la sicurezza stradale». Con questa modifica, poi, verrebbe restituita la patente in maniera sistematica «anche a conducenti che potrebbero rappresentare un problema per la sicurezza stradale». No, infine, anche alla possibilità di rivalutare la revoca preventiva ogni tre mesi: «Si tratta di un miglioramento solo apparente della posizione giuridica della persona interessata», conclude il Governo.

