Nel pomeriggio di ieri, sabato 4 luglio, poco prima delle 16, alla polizia cantonale di Uri è stato segnalato che un’autovettura ha preso fuoco sull’autostrada A2 a Gurtnellen, nella galleria Intschi 2. I pompieri, che sono stati immediatamente allertati, sono stati in grado di spegnere rapidamente il veicolo in fiamme. Nessuno è rimasto ferito dall’incendio. I danni materiali al veicolo e alle strutture del traffico nel tunnel ammontano a circa 35.000 franchi.

La causa esatta dell’incendio è oggetto di indagine da parte della polizia. Per i lavori di salvataggio e pulizia, l’autostrada A2 ha dovuto essere chiusa per due ore in direzione sud.