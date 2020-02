Una grave incidente causato da un veicolo che viaggiava in contromano si è verificato questa mattina sulla A6 in territorio di Rubigen (BE). Un persona è morta e due sono state ricoverate.

Secondo quanto comunicato nel pomeriggio dalla polizia cantonale, un veicolo si è immesso sull’autostrada in contromano, provocando in totale tre diversi incidenti che hanno coinvolto otto automobili fra Thun (BE) e Berna.

La persona deceduta è l’automobilista che viaggiava in contromano, un 82enne svizzero domiciliato nel canton Berna. I due feriti sono stati portati all’ospedale in ambulanza. Altre nove persone coinvolte non hanno subito conseguenze.

La tratta della A6 interessata dall’incidente è rimasta chiusa per diverse ore. Il fatto ha portato a importanti disagi per il traffico. Un’indagine per chiarire la dinamica è stata avviata.

