Sabato alle 17.40 un automobilista di 40 anni stava guidando sulla Sertigstrasse, da Davos Frauenkirch in direzione di Sertig, quando all’altezza di un deposito di legna, è uscito di strada con il suo veicolo a causa del fondo ghiacciato. La vettura si è scontrata con un albero per poi finire in un torrente.