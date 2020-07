Un uomo di 84 anni è morto in seguito ad un incidente avvenuto sabato pomeriggio in un maggengo sopra Seewis (GR), in Prettigovia. Stando alle prime ricostruzioni, l’84.enne stava guidando su un prato con il suo fuoristrada, quando, per motivi non ancora del tutto chiari, ha perso il controllo del veicolo ed è finito in una zona a forte pendenza. L’auto è poi andata a scontrarsi con un tronco e si è ribaltata più volte. Il conducente è stato sbalzato fuori dal veicolo, riportando ferite fatali. A lanciare l’allarme è stato il figlio della vittima. La Polizia cantonale e il Ministero pubblico dovranno stabilire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.