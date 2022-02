Alle 22.30 alcuni residenti nella zona hanno notato l’autovettura in fiamme nel parecheggio adiacente la casa e sono intervenuti con gli estintori dopo aver allertato i pompieri. L’incendio è stato spento dai pompieri della Bassa Mesolcina che hanno poi proceduto al controllo della facciata della casa mediante l’apposita telecamera termica, alla ricerca di eventuali focolai residui. Il veicolo è bruciato completamente mentre la casa ha subito danni minori. La Polizia cantonale dei Grigioni è al lavoro per determinare le cause dell’incendio.