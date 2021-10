Tre bambini che giocavano a bordo di una strada in un quartiere residenziale di Blonay (VD) sono stati investiti ieri da un’automobilista. Uno è stato trasportato con ferite giudicate gravi al Centro ospedaliero universitario vodese (CHUV) di Losanna.

Stando ai primi accertamenti, riportati in un comunicato odierno dalla polizia cantonale, la donna al volante della vettura, una britannica 52enne, stava girando l’angolo di una stradina quando ha urtato i tre bambini, di sette, nove e tredici anni. Un quarto è invece riuscito a schivare il veicolo.

Il bimbo più piccolo è stato portato al CHUV, mentre l’adolescente è stato condotto in ambulanza in un altro ospedale della zona. Il bambino di nove anni ha subito da parte sua solo ferite leggere e ha potuto fare ritorno a casa. Tutti abitano nel quartiere, così come la conducente. Un’inchiesta penale è stata aperta sull’episodio.