Un uomo di 77 anni è morto ieri mattina a Roche (VD) a causa delle ustioni riportate nell’incendio dell’automobile su cui viaggiava. Stando alla polizia cantonale, la vettura ha preso fuoco mentre circolava in direzione di Aigle. La donna al volante è riuscita ad accostare e a mettersi in salvo senza conseguenze fisiche. Non così il passeggero che, nonostante il prodigarsi dei soccorritori, è deceduto sul posto.