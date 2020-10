Una vettura posteggiata in un quartiere residenziale a Pratteln (BL) è finita ieri nel giardinetto di una casa unifamigliare dopo aver percorso un pendio erboso senza nessuno alla guida. Non vi sono feriti.

La proprietaria del veicolo, una 40.enne, aveva parcheggiato l’auto verso le 14.00: poco dopo la vettura senza nessuno a bordo si è messa in movimento in retromarcia e ha percorso per circa 60 metri il pendio prima di cadere oltre il muro di sostegno del giardinetto di una casa, fermandosi nello spazio antistante a meno di due metri dalla facciata, ha comunicato oggi la polizia cantonale di Basilea Campagna.