Un Autopostale è finito fuori strada a Sagogn (GR), mentre viaggiava sulla Oberalpstrasse, tra Laax e Schluein, ed è precipitato lungo un pendio. Il sinistro è avvenuto ieri verso le 20.10. Lo comunica la Polizia cantonale grigionese, spiegando che il veicolo è scivolato per circa 40 metri. Fortunatamente si trattava di un viaggio senza passeggeri e l’autista si trovava da solo nel veicolo. L’uomo è stato soccorso dai pompieri di Ilanz, ed è stato trasportato all’ospedale di Ilanz dal Servizio ambulanza dell’ospedale regionale della Surselva. Il veicolo ha riportato ingenti danni materiali e verrà recuperato questa sera. La strada tra Laax e Schluein rimarrà chiusa per circa 5 ore per le operazioni di recupero. La Polizia cantonale grigionese dovrà stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.