Nell’ambito dello scandalo delle manipolazioni contabili operate da AutoPostale non sussisteva alcun conflitto di interessi fra gli obiettivi che la Posta doveva rispettare. Il Consiglio federale risponde così al rapporto sulla vicenda stilato dalla Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S), in cui si criticava la mancata reazione da parte della Confederazione.

Per il Consiglio federale però, la regola è chiara. Gli obiettivi strategici non possono prevalere sul rispetto delle prescrizioni di legge - in questo caso quella sul trasporto dei viaggiatori - che la Posta ha l’obbligo di seguire. Inoltre, la raccomandazione riguardo il valore della società si riferiva alla Posta nel suo insieme e non ai singoli settori, come ad esempio AutoPostale.