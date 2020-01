Lo scorso 19 dicembre il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha rilasciato un’ulteriore autorizzazione per una perforazione di sondaggio con cui la Società cooperativa nazionale per l’immagazzinamento di scorie radioattive (Nagra) intende esaminare in modo più approfondito le potenziali aree di ubicazione di depositi in strati geologici profondi. L’autorizzazione riguarda una perforazione di sondaggio nell’area di ubicazione Giura orientale.

Fra il 2016 e il 2018 la Nagra ha presentato all’Ufficio federale dell’energia (UFE) complessivamente 23 domande per perforazioni di sondaggio: otto in ciascuna delle due aree di ubicazione Giura Orientale e Zurigo Nordest e sette nell’area di ubicazione Lägern Nord. Tutte le domande sono state esposte pubblicamente. Per le perforazioni di sondaggio nell’area Giura Orientale sono pervenute 472 opposizioni, per quelle nell’area Zurigo Nordest 99 e per le perforazioni nell’area Lägern Nord 132.

Mediante queste perforazioni, a partire dal 2019 la Nagra intende acquisire conoscenze più approfondite sulla geologia del sottosuolo. Sulla base dei risultati, verso il 2022 la Nagra renderà note le aree di ubicazione per le quali intende presentare domande di autorizzazione di massima per la costruzione di depositi in strati geologici profondi (deposito per scorie altamente radioattive, deposito per scorie debolmente e mediamente radioattive oppure deposito combinato). Presumibilmente, la Nagra non effettuerà tutte e 23 le perforazioni di sondaggio per le quali ha presentato domanda: dai risultati dei sondaggi che via via si renderanno disponibili si deciderà come procedere nelle perforazioni.