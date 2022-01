La polizia cantonale friburghese ha fermato ieri mattina sull’autostrada A1, in territorio di Domdidier (FR), un autotreno che presentava un sovraccarico di oltre tre tonnellate.

Una pattuglia della polizia cantonale friburghese ha controllato il veicolo sulla corsia d’emergenza, si legge in una nota odierna. Gli agenti hanno subito scoperto che una gomma del rimorchio era scoppiata, presumibilmente a causa del forte sovraccarico.

Dopo l’intervento del soccorso stradale, il convoglio è stato scortato fino al centro d’intervento della gendarmeria cantonale a Domdidier. Gli specialisti hanno allora constatato un sovraccarico di oltre 3 tonnellate sul rimorchio (6560 kg anziché 3500 kg autorizzati). Inoltre, il carico - stoccato su palette - non era ancorato.

Queste ultime si erano mosse durante il tragitto e cominciavano a sporgere dai bordi del rimorchio, ha rilevato la polizia cantonale. È stato inoltre scoperto uno pneumatico completamente consumato e non tutti erano adatti al veicolo.

Il conducente 29enne, residente in Francia, non aveva il permesso di effettuare un trasporto merci e non ha neppure rispettato l’Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (OLR). L’interessato verrà quindi denunciato all’autorità competente.