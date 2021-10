Il mondo sta soffocando. Lo suggerisce l’Organizzazione meteorologica mondiale, sbattendoci in faccia dati crudi e finanche brutti. E, di riflesso, gettando un’ombra sinistra sull’imminente COP26, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici al via domenica a Glasgow. Per farla breve: le concentrazioni dei tre principali gas serra hanno raggiunto un picco nel 2020. Alla faccia della pandemia e dei relativi lockdown. Nel dettaglio, la concentrazione di CO2 si è attestata a 413,2 parti per milione. Ovvero, il 149% in più rispetto ai livelli preindustriali. Metano e protossido di azoto, invece, hanno superato del 262% e del 123% le emissioni del 1750. Urca.

L’organizzazione si spinge oltre, affermando senza mezzi termini che gli obiettivi dell’Accordo di Parigi – contenere l’aumento...