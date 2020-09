Nell’ambito del dibattito sull’iniziativa per la limitazione, testo su cui il popolo è chiamato ad esprimersi il 27 settembre, uno studio di Avenir Suisse giunge alla conclusione che la Svizzera trae un indubbio vantaggio dalla libera circolazione delle persone (LCP).

Sulla scorta di dati economici il think tank liberale afferma che la LCP non favorisce l’immigrazione di massa: su una media di 43’000 immigrati annui dall’Unione europea solo 10’000-15’000 sono giunti in Svizzera come conseguenza diretta della LCP.

Dall’introduzione graduale della LCP nel 2002 numerosi indicatori macroeconomici come il prodotto interno lordo (PIL) reale pro capite, la produttività del lavoro e il volume delle esportazioni hanno registrato uno sviluppo positivo, viene asserito in un comunicato diramato oggi. Anche il numero di cittadini svizzeri che attualmente vivono e lavorano negli Stati dell’UE e dell’AELS (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) ha segnato un forte aumento.

I temuti effetti negativi della LCP sui salari e sull’occupazione in Svizzera non si sono prodotti - nel complesso secondo Avenir Suisse le ripercussioni sui lavoratori indigeni dovute alla migrazione sono scarse - e il contributo dei cittadini dell’UE/AELS al finanziamento della previdenza per la vecchiaia, dell’assicurazione invalidità e dell’assicurazione malattia prevale nettamente sugli effetti negativi a livello di assicurazione disoccupazione e assistenza sociale.

Nell’insieme la LCP ha poi un effetto positivo sulla struttura delle qualifiche delle forze lavoro, considerato che sono soprattutto le persone altamente qualificate ad emigrare. Un impatto negativo sulla qualità del sistema scolastico può essere escluso. Quanto al mercato dell’alloggio, secondo il think tank l’immigrazione ha un effetto specifico sui costi delle abitazioni, segnatamente nelle grandi città e negli agglomerati urbani, tuttavia in queste zone la carenza di alloggi ha cause principalmente endogene.

Sempre secondo il think tank liberale, rispetto ai bilaterali un nuovo e ampio accordo di libero scambio (ALS) tra la Svizzera e l’UE non sarebbe una valida alternativa: il mero accesso al mercato - afferma - non ha la stessa valenza per le imprese svizzere di una completa integrazione nel mercato interno europeo. Un ALS comporterebbe anche un maggior onere amministrativo per le aziende elvetiche.

Infine, in relazione all’attuale epidemia di coronavirus, Avenir Suisse sostiene che i cittadini dell’UE e dell’AELS rappresentano il 19% dell’intera forza lavoro occupata nel settore sanitario svizzero e che un numero superiore alla media di lavoratori dell’UE è impiegato anche nell’industria farmaceutica e in quella alimentare. L’abolizione della LCP minerebbe la sicurezza dell’approvvigionamento nel paese, indebolendo pure la forza dell’industria svizzera di esportazione.

