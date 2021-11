Alla fine di ottobre nell’Unterland zurighese durante l’evacuazione di un appartamento a causa del decesso del proprietario, la polizia ha scoperto 165 pappagallini. Gli uccelli sono ora ospitati in varie strutture specializzate nel cantone. Quattro volatili hanno dovuto essere abbattuti a causa del loro cattivo stato di salute, indica la Fondazione per la protezione degli animali. In una nota, questa ricorda che la sindrome di Noè (o Animal Hoarding) è una forma di maltrattamento animale che consiste nell’accumulo compulsivo di animali. Il loro benessere - spazio, cibo e cure veterinarie - non può essere garantito. Tali casi sono spesso identificati solo quando i proprietari muoiono.