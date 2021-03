L’USAV, che aveva adottato questi provvedimenti per evitare che il virus si trasmettesse al pollame, lo ha indicato oggi all’agenzia Keystone-ATS, confermando informazioni in questo senso diffuse dalla Cancelleria di Stato del Canton Turgovia.

Il 25 gennaio attorno al Lago di Costanza erano state istituite aree di controllo e imposte misure per evitare che il pollame entrasse in contatto con uccelli selvatici. Le aree all’aperto erano state coperte con reti e dove ciò non era possibile il pollame è stato confinato in locali chiusi. Inoltre, prima di entrare nei pollai bisognerà fino al 15 di questo mese cambiare le scarpe, indossare tute da lavoro e disinfettate regolarmente le mani.

Dopo i due episodi di influenza aviaria segnalati a inizio anno in Germania - un corvo e un cigno - due casi sono stati registrati pure in Svizzera, entrambi nel canton Sciaffusa: un gabbiano a inizio febbraio e una poiana a inizio marzo. Secondo gli esperti è comunque improbabile che il virus si diffonda in Svizzera: gli uccelli acquatici selvatici non sono infatti più in viaggio verso sud.