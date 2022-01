Le misure per lottare contro l’influenza aviaria in Svizzera sono prolungate fino al prossimo 15 marzo. Lo annuncia oggi l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), che afferma di aver agito d’intesa con i servizi veterinari cantonali.

Data la diffusione dell’epizoozia nei Paesi limitrofi e in quasi tutta Europa, anche nella Confederazione il pericolo rimane elevato ed è ancora presto per allentare le misure, scrive oggi l’USAV in un comunicato, ricordando che la trasmissione del virus all’essere umano non può essere completamente esclusa, ma è estremamente rara. Il consumo di carne di pollame e di uova non costituisce tuttavia alcun pericolo.

Diffusione vicino al confine

In gennaio, le autorità veterinarie tedesche hanno riscontrato il virus in una poiana a circa 40 chilometri da Sciaffusa. Attualmente in Germania l’influenza aviaria è particolarmente presente nella parte nordorientale del Paese, ma alcuni casi sono stati rilevati anche nel Baden-Württemberg e in Baviera. In Francia, le autorità co