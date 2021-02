Anche in Svizzera la crisi del coronavirus ha avuto un forte impatto sull’aviazione civile: nel 2020 sono stati registrati 16,5 milioni di passeggeri in arrivo o partenza, nel traffico di linea o charter, vale a dire 42 milioni in meno dell’anno prima. Il calo è quindi del 72%. Stando ai dati diffusi oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST) è dagli anni 80 che non si registrava una cifra così bassa. Il numero di movimenti (decolli e atterraggi) è sceso del 64% a 167 mila. Più contenuta, ma sempre notevole, si è rivelata la flessione delle merci trasportate, diminuite del 40% a 275 mila tonnellate.