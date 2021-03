A causa della pandemia di Covid-19, l’AI sarà probabilmente in grado di estinguere il suo debito verso l’AVS solo a partire dal 2024 - e non dal 2022 come previsto. Dal 2017, il debito dell’AI verso l’AVS è rimasto a circa 10,3 miliardi di franchi.

La settimana scorsa, la CSSS ha deciso all’unanimità di entrare in materia sul progetto. La maggioranza commissionale condivide le decisioni prese dal Consiglio degli Stati nella sessione primaverile e, oltre a portare l’età pensionabile per le donne a 65 anni, sostiene anche gli altri elementi centrali del progetto: un supplemento scaglionato delle rendite nei primi nove anni per le donne che andranno in pensione più tardi, la flessibilizzazione della riscossione della rendita tra 63 e 70 anni e 0,3 punti percentuali supplementari di IVA a favore dell’AVS. La discussione di dettaglio in commissione non c’è ancora stata.