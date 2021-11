Altro passo avanti per la riforma dell’AVS, giunta a livello di divergenze. La commissione della sicurezza sociale del Nazionale (CSSS-N) ha proposto un compromesso sulle misure di compensazione per le donne, che stando al progetto dovranno andare in pensione a 65 anni come gli uomini, con 21 voti a 4.

La maggioranza della CSSS-N segue il Consiglio degli Stati nel proporre che il supplemento sia pagato alle prime nove coorti. Tuttavia, ha rivisto il livello di compensazione. Dovrebbe essere fissato tra i 140 e i 40 franchi al mese. Una minoranza del PLR vorrebbe invece versare tale compensazione alle prime sette coorti.

Stando alla commissione, indica una nota odierna dei servizi parlamentari, la prima coorte, che dovrà lavorare fino all’età di 64 anni e 3 mesi, riceverà un quarto del supplemento, mentre la seconda coorte, che andrà in pensione all’età di 64 anni e 6 mesi, riceverà metà del supplemento.

In giugno, il plenum aveva fissato una compensazione tra 50 e 150 franchi, ma per le prime sei coorti. In settembre, i senatori hanno aumentato il supplemento tra 100 e 240 franchi.

Seguendo il Consiglio degli Stati, la commissione propone che il 32% delle risorse risparmiate con l’innalzamento dell’età pensionabile delle donne siano utilizzate a loro beneficio. La CSSS-N si adegua anche al modello di un supplemento graduato basato su criteri sociali proposto dai senatori.

Tuttavia, i supplementi verrebbero pagati solo alle donne che hanno lavorato fino all’età di riferimento. Le donne con redditi modesti o medi sarebbero favorite. Potrebbero ritirare la loro pensione fino a tre anni prima dell’età di riferimento a condizioni favorevoli.

Le donne ad alto reddito, invece, non dovrebbero beneficiarne. La possibilità di prepensionamento non dovrebbe essere resa inutilmente attraente in questo caso, secondo la CSSS-N.

Le due camere si sono già accordate sull’innalzamento dell’età pensionabile per le donne. Le donne dovranno lavorare un anno in più, cioè fino all’età di 65 anni, per ricevere una rendita AVS completa.

Il parlamento si è accordato anche sull’aumento del tasso dell’IVA, che è destinato a finanziare il regime assicurativo. L’aumento sarà di 0,4 punti percentuale. Il Consiglio federale aveva proposto lo 0,7%.

