I due rami del Parlamento sono alla ricerca di un compromesso sulla riforma AVS21, che mira a stabilizzare i conti del primo pilastro fino al 2030. La misura principale è l’aumento a 65 anni dell’età di pensionamento delle donne. Nazionale e Stati sono d’accordo che le donne debbano lavorare un anno in più per conseguire la rendita massima. Il nodo da sciogliere riguarda le compensazioni per la generazione di transizione. In vista del dibattito agli Stati, in programma il 14 settembre, la Commissione della sicurezza sociale ha confermato di voler compensare nove classi d’età (contro le sei il Nazionale), che a vita riceveranno un supplemento di rendita. Il supplemento sarà graduato secondo il reddito e aumentato per i redditi medio-bassi. Quello pieno ammonta a 240 franchi al mese per le donne...