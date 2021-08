Più di 37’300 chiamate (93%) sono state fatte in seguito all’esposizione a una sostanza tossica, mentre quasi 2’700 (7%) erano di natura preventiva, stando al rapporto annuale dell’istituzione. Il 55% degli avvelenamenti riguardava ragazzi sotto i 16 anni, la maggior parte dei quali erano in età prescolare (l’81% di tutti i bambini coinvolti aveva meno di 5 anni).

Alcuni farmaci con e senza ricetta vengono utilizzati in modo abusivo a causa del loro effetto stupefacente. È il caso ad esempio delle benzodiazepine il cui consumo ha registrato un marcato aumento, in particolare tra gli adolescenti e i giovani adulti (fino a 25 anni) in combinazione con alcol, droghe illecite e altre sostanze che agiscono sul sistema nervoso centrale. Altri medicamenti usati in maniera illecita sono gli oppiacei, i farmaci per il deficit di attenzione e iperattività, ma anche quelli contro la tosse contenenti destrometorfano.