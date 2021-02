L’EES rileva elettronicamente gli ingressi e le uscite dei cittadini di Stati terzi che si recano nello spazio Schengen per soggiorni di breve durata e i respingimenti alle frontiere esterne. Questo permetterà di rendere più efficiente il controllo ai confini e di gestire meglio il numero crescente dei viaggiatori diretti nello spazio Schengen, spiega il Consiglio federale in un comunicato.

La maggior parte delle disposizioni non implica alcuna trasposizione nel diritto svizzero, ma per alcune di esse sono necessari adeguamenti della legge sugli stranieri e la loro integrazione. L’attuazione sarà regolamentata tramite ordinanza.

L’EES dovrà inoltre essere consultato per l’esame della domanda di visto e per la relativa decisione e potrà essere utilizzato per verificare l’identità dei cittadini di Stati terzi o per identificarli.