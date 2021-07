La riorganizzazione della fase sperimentale prevede ora che sia direttamente la Confederazione a far verificare in modo indipendente i sistemi, assumendo in tal modo una maggiore responsabilità in questo settore, scrive in una nota diramata oggi la Cancelleria federale. L’analisi coprirà l’intero processo: dallo sviluppo al funzionamento, fino all’emissione delle carte di legittimazione e al conteggio dei risultati delle singole votazioni.