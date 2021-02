(Aggiornato) - L’Axentrasse è chiusa al traffico da questa mattina, tra Sisikon e Flüelen (UR), a causa del pericolo di caduta massi. Due macigni rischiano di precipitare, ma visto che si trovano al di sotto di una linea ad alta tensione non è possibile intervenire con esplosivi. Impossibile al momento prevedere quando la strada potrà essere riaperta.

Esiste pertanto un rischio acuto di caduta massi e la situazione è resa complicata dalla presenza della linea elettrica ad alta tensione. I piloni della linea elettrica non sono minacciati dai massi pericolanti, ha detto a Keystone-ATS una portavoce di USTRA.

Le zone abitate non sono interessate dalla frana. Ed anche i treni continuano a circolare, visto che la linea delle FFS in quella zona passa in un tunnel.