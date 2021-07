Non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno, la situazione sarà valutata sul posto da specialisti. A causa dei temporali che si abbattono sulla regione non si possono escludere ulteriori cadute di massi o colate di detriti. Per ragioni di sicurezza l’arteria rimarrà quindi chiusa fino a nuovo avviso. L’Ufficio federale delle strade (USTRA) fornirà informazioni non appena saranno disponibili nuovi risultati, precisa il comunicato.