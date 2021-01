«Proteggere il clima è oneroso, ma non fare nulla costerà ancora più caro». Parola del Consiglio federale, che oggi ha presentato la sua «Strategia a lungo termine per il clima», un documento di sessanta pagine contenente le linee guida per raggiungere un obiettivo molto ambizioso: azzerare, entro il 2050, il bilancio netto di emissioni di gas serra.

Incombe il referendum Sull’ambizioso obiettivo del Consiglio federale pende però la spada di Damocle del referendum contro la revisione della legge sul CO₂, adottata a settembre dal Parlamento e ritenuta un elemento «fondamentale per raggiungere l’obiettivo delle emissioni nette pari a zero» dall’Esecutivo. La revisione è stata contestata da un’insolita «alleanza» composta da un lato dalla destra nazionale, dagli ambienti economici e da rappresentanti...