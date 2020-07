Dopo la morte di sei cani, le autorità neocastellane hanno vietato la balneazione nel tratto di lago tra la foce dell’Areuse e Colombier, pochi chilometri ad ovest del capoluogo. Verosimilmente gli animali hanno nuotato in acque molto contaminate da cianobatteri.

Le prime indagini condotte dai servizi di veterinaria, di chimica e dell’ambiente in seguito alla morte di sei cani nell’arco di 24 ore nel settore in questione sembrano dimostrare che il decesso degli animali sia dovuto a un cianobatterio. Di conseguenza, il chimico cantonale, a titolo precauzionale, ha disposto il divieto di balneazione per le persone e gli animali domestici. Ora si attendono i risultati delle analisi dei campioni.

Poiché la probabilità di contaminazione da cianobatterio è elevata, ma non è ancora confermata scientificamente, il nuoto non è raccomandato nemmeno per altre spiagge lungo la costa, precisa un comunicato diffuso ieri sera dalla polizia. I cantoni limitrofi che condividono le acque del Lago di Neuchâtel sono stati informati.

Già ieri sera la polizia ha effettuato un’evacuazione preventiva dei bagnanti nella zona interessata, spiegando loro i rischi. Per le altre spiagge lungo il litorale attualmente non è stato rilevato alcun caso identico.

I cianobatteri si sviluppano in acqua piuttosto stagnante. Lo loro colonie prendono la forma di una massa gelatinosa o di filamenti di vario colore che galleggiano in superficie. La loro crescita è favorita dalle alte temperature che ci sono attualmente. Anche una volta tolti dall’acqua possono rappresentare un pericolo. È l’ingestione che provoca intossicazione. Numerose specie di Cianobatteri (dette anche alghe azzurre) sono capaci di produrre tossine che agiscono a livello nervoso ed epatico, risultando pericolose o mortali anche per l’uomo quando vengono raggiunte nell’acqua alte concentrazioni.

Gli animali sono i principali interessati dal rischio di ingestione, ad esempio i cani che nuotano. Per gli esseri umani i gruppi a rischio sono i bambini piccoli (che a volte tendono a mettere in bocca ogni sorta di oggetti) e i nuotatori. In caso di sospetto è necessario bisogna andare subito in ospedale o consultare un medico.

