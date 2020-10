Come commenta la scelta del Consiglio federale il presidente della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati Damian Müller (PLR/LU) di togliere a Roberto Balzaretti il dossier europeo? «Va prima di tutto detto che Roberto Balzaretti ai miei occhi è stato un ottimo negoziatore. L’ho conosciuto come un diplomatico chiaro, strutturato, un buono stratega che ha saputo sempre rispondere in maniera esemplare a tutte le domande fattegli all’interno della Commissione della politica estera. Certo la pressione politica negli ultimi mesi è diventata enorme. Le critiche sono diventate tantissime. Era sempre più chiaro che per lui sarebbe stato difficile restare al timone delle negoziazioni con l’UE».

Il «senatore» liberale non pensa ad ogni modo che Balzaretti si sia reso una preda facile...