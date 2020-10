Roberto Balzaretti, il più importante diplomatico svizzero, deve andarsene dalla sede centrale del Dipartimento di Ignazio Cassis. Il «ministro» degli Esteri «sacrifica Balzaretti a causa delle turbolenze politiche che circondano l’Accordo quadro in ballo con l’UE- l’accordo che Balzaretti ha negoziato con Bruxelles nel 2018 e che da allora è stato sempre più criticato», scrive il «TagesAnzeiger». Che Balzaretti avrebbe dovuto lasciare le negoziazioni con Bruxelles inerenti l’accordo quadro era già notizia del fine settimana. Difficilmente avrebbe potuto resistere come capo negoziatore con l’UE, scrive il quotidiano. Le critiche interne ai risultati delle trattative di Balzaretti finora sono state troppo forti. Domenica scorsa la «SonntagsZeitung» ha poi riferito che Balzaretti stava perdendo il dossier europeo. Ora ricerche della testata svizzero-tedesca, ricerche di cui ha riferito anche la SRF, dimostrerebbero che Balzaretti non deve solo abbandonare l’accordo quadro. In futuro il ticinese, scrive il «TagesAnzeiger», non avrà infatti più alcun ruolo nella sede centrale del DFAE. Perderebbe il titolo di segretario di Stato, che ha ricevuto nel febbraio 2018. Sarà invece trasferito in Francia come nuovo ambasciatore. Il Consiglio federale dovrebbe formalizzare queste decisioni domani, in occasione della sua seduta, scrive ancora il «TagesAnzeiger» citando «fonti affidabili».