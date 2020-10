La voce negli ambienti politici bernesi circola ormai da giorni, ma tra poche ore dovrebbe arrivare la conferma ufficiale. Il segretario di Stato Roberto Balzaretti, dal primo febbraio del 2018 a capo della Direzione degli affari europei del DFAE (e quindi incaricato di coordinare i negoziati con l’Unione europea), potrebbe essere messo alla porta dal consigliere federale Ignazio Cassis. Questa mattina è infatti stata annunciata (alle 14:00) una conferenza stampa a Berna con il consigliere federale ticinese, il cui tema suona come una conferma dell’allontanamento di Balzaretti dal dossier europeo: «Adeguamenti strutturali nel DFAE». Resta ora da capire quale nuovo ruolo verrà dato al diplomatico ticinese, e soprattutto chi gli succederà nelle trattative con l’Ue in un momento in cui le discussioni per la firma dell’accordo quadro sono tornate di stretta attualità.