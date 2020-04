Durante i due point de presse a Berna, giovedì e venerdì, il delegato dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per la COVID-19 Daniel Koch ha più volte sottolineato che «quello che sappiamo ora del coronavirus è che i bambini, soprattutto i più piccoli, sono poco toccati dalla malattia e spesso non si ammalano». Inoltre, aveva aggiunto, «non sono vettori di diffusione dell’epidemia». Anche nel corso dell’incontro con la stampa tenutosi ieri, Koch ha ribadito che «la maggioranza di loro non viene contagiata», pertanto la riapertura delle scuole, in particolare quelle elementari prima delle altre, è «una decisione responsabile». Anche il consigliere federale e capo del Dipartimento federale dell’interno Alain Berset aveva spiegato che «la decisione di consentire la frequenza delle scuole di grado inferiore tiene conto del fatto che i bambini si ammalano difficilmente e che sono un cattivo vettore di trasmissione del virus». Questa argomentazione è però stata indirettamente «corretta» dallo stesso ministro della sanità, che ieri ha nuovamente invitato la popolazione a evitare i contatti intergenerazionali, suggerendo dunque prudenza per quanto riguarda questo aspetto. Per quanto riguarda invece gli incontri tra i bambini, durante il point de presse è stato specificato che essi «non rientrano nel divieto di assembramento di oltre 5 persone. Possono dunque incontrarsi per giocare».