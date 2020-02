Attorno alle 11.30 di quel giorno un bambino di 7 anni stava sciando insieme a un maestro quando è caduto. Uno sciatore che seguiva non si è accorto in tempo della caduta ed è andato a finire contro il ragazzino, come pure ha fatto un secondo sciatore che indossava una tuta di colore rosso. Questo secondo sciatore si è allontanato dal luogo della collisione senza preoccuparsi del bambino ferito, al quale le prime cure sono state prestato dal maestro di sci e da una terza persona. In seguito il bimbo è stato trasferito con un elicottero della Rega in un ospedale, da cui è stato poi dimesso il giorno stesso.