Attualmente i clienti hanno una garanzia sui loro depositi bancari fino a 100’000 franchi, ma l’esperienza ha dimostrato che il rimborso delle somme garantite può richiedere a volte diversi mesi, incrinando la fiducia. Con la revisione l’obiettivo è ridurre il termine per il pagamento dei fondi al liquidatore fallimentare da venti a sette giorni.

Inoltre, per migliorare la protezione dei depositanti le banche dovranno assicurare la metà dei propri impegni contributivi nei confronti della garanzia dei depositi non più detenendo liquidità supplementare, ma depositando titoli o franchi svizzeri in contanti presso un ente di custodia.