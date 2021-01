Un uomo che si spacciava per il «capo dell’amministrazione centrale della posta» è riuscito ad estorcere 265’000 franchi ad un ottantenne a Basilea. Il denaro è stato trasferito all’estero.

Il truffatore ha telefonato ripetutamente all’ottantenne sostenendo che dei «gangster» volevano rubare i soldi che aveva messo in banca. Dopo alcuni giorni è riuscito a convincere la sua vittima e ad ottenere accesso al suo conto attraverso Internet per tendere un tranello ai malviventi, indica oggi in una nota il Ministero pubblico di Basilea Città.