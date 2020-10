Nelle elezioni per il rinnovo del Governo cantonale di Basilea Città sono stati eletti al primo turno quattro consiglieri di Stato su sette: due del PS, un PPD e un liberal democratico (LDP). Due uscenti dovranno invece andare al ballottaggio il prossimo 29 novembre.

In base ai risultati definitivi sono stati eletti, nell’ordine, l’attuale direttrice delle finanze Tanja Soland (PS), il direttore della sanità Lukas Engelberger (PPD) e il capo del Dipartimento dell’educazione Conradin Cramer (LDP, liberali democratici). Una new entry è il consigliere nazionale Beat Jans (PS), che lascerà il seggio a Berna alla fine dell’anno.

Per sole 79 schede non ha invece ottenuto la maggioranza di voti richiesta Stephanie Eymann (LDP), candidata «borghese» praticamente nuova in politica. Seguono, sempre nell’ordine, l’attuale direttore della giustizia Baschi Dürr (PLR) e la presidente del governo Elisabeth Ackermann (Verdi).