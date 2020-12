Un primo cantone avanza una data precisa per l’inizio delle vaccinazioni contro il Covid-19: è Basilea Città, che partirà il 28 dicembre.

Verrà impiegato l’appena approvato preparato di Pfizer/Biontech, ha indicato oggi il Dipartimento della sanità. In primo luogo il vaccino sarà somministrato agli ospiti delle case per anziani e, in generale, agli ultra 65enni che lo desiderano.